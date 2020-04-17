Чемпион мира и легенда «Лидс Юнайтед» Хантер скончался в возрасте 76 лет от коронавируса Защитник английской сборной дважды выигрывал чемпионат страны в составе йоркширского клуба.

Официальный сайт «Лидс Юнайтед» сообщил, один из лучших защитников в истории клуба Норман Хантер скончался от последствий заражения коронавирусом на 77-м году жизни.

Бывший футболист был доставлен в больницу на прошлой неделе. Хантер входил в состав сборной Англии, выигравшей золото домашнего ЧМ-1966.

Напомним, в апреле был госпитализирован другой чемпион мира 1966 года, лучший бомбардир чемпионатов Англии Джимми Гривз. Правда, его проблемы со здоровьем не были связаны с коронавирусом. Недавно Гривза выписали из больницы.