Бышовец о Семине и Кикнадзе: Могут уйти оба, мы с Семиным вместе из «Локо» уходили Бывший главный тренер сборной России, «Зенита» и «Локомотива» поделился мнением об обстановке внутри столичного клуба.

«Я не знаю точно природу конфликта Юрия Семина и Василия Кикнадзе, - заявил тренер-победитель Олимпиады-1988. - Если к Семину предъявляют претензии по поводу спортивного результата, это нормально. С тренера всегда главный спрос. А в еврокубках команда не прогрессирует, это же факт… Могут ли действительно уйти оба, как говорят? Так такое в «Локомотиве» уже было. Мы с Семиным, когда он работал президентом, уходили вместе.

У нас тогда был непрекращающийся конфликт. А без единства работать сложно. Результаты-то, кстати, были не самые плохие, но перспектива в такой атмосфере отсутствовала. Есть ли она сейчас? Это решать совету директоров. Кикнадзе – тоже наемный работник».

Полная версия интервью Бышовца - здесь. Напомним, что »Локомотив» он возглавлял в 2007 году, выиграв с командой Кубок России.