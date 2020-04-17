Анхель Ди Мария: Моуринью поверил в меня, и я стал показывать, что достоин выступать за «Реал» Аргентинец защищал цвета «сливочных» с 2010 по 2014 год.

Хавбек «ПСЖ» Анхель Ди Мария вспомнил о выступлении за мадридский «Реал», отметив, что завоевал место в составе благодаря доверию Жозе Моуринью.

«Мадрид – важный этап карьеры. Переход из «Бенфики» был огромным шагом вперед. Многие критиковали мое приобретение, потому что незадолго до него я плохо сыграл на чемпионате мира 2010 года.

Клуб выложил за меня кучу денег, а моя игра не оправдывала такой ценник. Моуринью поверил в меня, и постепенно я стал показывать, что достоин выступать за «Реал». В последнем сезоне мне выпала возможность выиграть Лигу чемпионов», – цитирует Ди Марию официальный сайт УЕФА.

В составе «Реала» Ди Мария провел 190 матчей, забил 36 голов и отдал 85 голов. Он помог команде выиграть шесть трофеев, в том числе чемпионат Испании и Лигу чемпионов.