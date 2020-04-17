РФС утвердил мировое соглашение между Шейдаевым и «Динамо» - Советский спорт
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17 апреля 2020 18:33ФутболГичунцев Артур

РФС утвердил мировое соглашение между Шейдаевым и «Динамо»

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) разрешила спорную ситуацию между форвардом Рамилем Шейдаевым и московским «Динамо».

Ранее РФС принял решение о наложении санкций в отношении столичного клуба, посчитав, что с нападающим необоснованно расстались.

Таким образом, бело-голубым запретили регистрировать игроков, а также обязали выплатить футболисту неустойку. Наказание было в силе, пока «Динамо» не закроет вопрос, связанный с Шейдаевым.

«Отменить решение по делу от 5 февраля 2020 года по спору между Шейдаевым и «Динамо». Утвердить мировое соглашение от 11 апреля 2020 года, заключенное между Шейдаевым и «Динамо» по делу (по заявлению игрока в отношении клуба о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, о взыскании компенсации за расторжение трудового договора).

Прекратить производство по делу по заявлению Шейдаева в отношении «Динамо» о признании расторжения трудового договора без обоснованных причин, о взыскании компенсации за расторжение трудового договора на основании регламента РФС по разрешению споров», – говорится в заявлении пресс-службы.

23-летний Шейдаев перешел в «Динамо» летом 2019 года из «Крыльев Советов». За это время он сыграл в девяти матчах и отдал один результативный пас.

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