Хавбек «Байера» Арангис получил предложение от «Баварии» Об этом сообщает Futuro FM.

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Чарлесу Арангису.

Согласно источнику, чемпион Германии предложил чилийскому футболисту контракт на два года.

Напомним, соглашение игрока с леверкузенским клубом истекает 30 июня, поэтому он может перейти в мюнхенский гранд на правах свободного агента.

В текущем сезоне футболист отыграл 27 матчей, забил три гола и отдал шесть голевых передач.