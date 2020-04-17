Хавбек «Байера» Арангис получил предложение от «Баварии»

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Байера» Чарлесу Арангису.
Согласно источнику, чемпион Германии предложил чилийскому футболисту контракт на два года.
Напомним, соглашение игрока с леверкузенским клубом истекает 30 июня, поэтому он может перейти в мюнхенский гранд на правах свободного агента.
В текущем сезоне футболист отыграл 27 матчей, забил три гола и отдал шесть голевых передач.
Где поднимут свитер Маркова? Знаменитый защитник завершил карьеру Вчера вечером агент Андрея Маркова объявил о завершении его карьеры. В декабре чемпиону мира и трехкратному чемпиону России исполнится 42 года. 17.04.2020 09:55 Хоккей Домрачев Владислав Проводы зимы. Мишин прилетел в Сибирь на последний турнир – и чуть его не выиграл (видео) Всероссийская спартакиада в Красноярске завершила зимний сезон. В мужском одиночном катании победу одержал чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев. 20.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев «Спартак» преодолеет кризис с наименьшими потерями, Семин и Кикнадзе уйдут вдвоем» Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заглянул в будущее. 17.04.2020 09:58 Футбол Григорьевская Юлия Бой Хабиба и «Уимблдон» отменили, РПЛ на паузе до 31 мая, Златан подумывает о завершении карьеры В рубрике «Пока вы спали» собрали самые значимые новости прошедшей ночи. 02.04.2020 07:00 ММА Иванова Дарья Знакомьтесь, Деян Кулусевски. Звезда футбола после пандемии, будущий напарник Роналду Из тройки суперталантов 2000 года рождения этого шведа знают хуже, чем норвежца Эрлинга Холанда и британца Джейдона Санчо. Но не исключено, именно он уже скоро затмит всех. 16.04.2020 09:00 Футбол Зибрак Артем Хабиб: Я готов биться сейчас. 100 процентов. Куда лететь? Хабиб Нурмагомедов заявил, что его бой с Тони Фергюсоном отменен. Однако в файткарде турнира UFC 249 поединок до сих пор значится.
03.04.2020 17:30 ММА Чикирис Олег Кто такой Билл Питерс? Простой уральский парень возглавил команду «Автомобилист». 15.04.2020 20:00 Хоккей Федоровский Александр Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей «Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком» Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и наш обозреватель Сергей Шахрай – о преимуществах жизни в деревне в нынешних условиях. 13.04.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий