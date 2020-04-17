Широков – об окончании коронавируса: Возможно, российские клубы выйдут на новый уровень - Советский спорт
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17 апреля 2020 20:00ФутболГичунцев Артур

Широков – об окончании коронавируса: Возможно, российские клубы выйдут на новый уровень

Чемпионат страны был приостановлен до 31 мая.

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков предположил, как будут обстоять дела в отечественном футболе по окончании пандемии коронавируса.

«Надеюсь, мы перестроимся и пойдем в гору. Понятно, что сначала все просядет, но надеюсь, что ведущие клубы сохранят стабильное финансирование. Ясно, что оно будет несколько меньше, но может быть, даже это и хорошо.

С другой стороны, какие-то клубы могут исчезнуть. Но в целом ситуация для нашего футбола не самая плохая. Кто-то задумается, как доходную часть пополнять, а не только расходную. Тем самым, возможно, выйдем на другой уровень», – цитирует Широкова «Матч ТВ».

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