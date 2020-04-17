СМИ: «Барселона» может продать Бускетса, Альбу и Пике Каталонцы затеяли чистку состава.

Как сообщает ESPN, руководство «Барселоны» готовиться кардинально обновить состав этим летом.

Согласно источнику, только три игрока имеют статус неприкосновенных – форвард Лионель Месси, голкипер Марк-Андре тер Штеген, а также хавбек Френки де Йонг.

Отмечается, что сине-гранатовые готовы продать своих звездных воспитанников – полузащитника Серхио Бускетса, а также двух защитников – Жерара Пике и Жорди Альбу.

Ранее сообщалось, что чемпион Испании надеется подписать форварда «ПСЖ» Неймара и нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.