«Барселона» потеряет от 20 до 25 миллионов евро, если чемпионат Испании доиграют без зрителей Турнир испанской примеры был прерван после 27 туров.

Мадридская газета Marca посчитала убытки «Барселоны» в случае, если оставшиеся матче испанского сезона проведут без зрителей из-за пандемии коронавируса.

Каталонцам осталось провести 5 матчей чемпионата на «Капм Ноу». От каждой игры при пустых трибунах «Барселона» будет терять по 3,3 миллиона евро только от недополученных средств за продажу билетов, а совокупные потери могут составить от 20 до 25 млн.

При этом еще только предстоит решить вопрос с возвратом средств владельцам сезонных абонементов.

«Барселона» лидирует, опережая «Реал» на 2 очка.