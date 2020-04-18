«Барселона» потеряет от 20 до 25 миллионов евро, если чемпионат Испании доиграют без зрителей

Мадридская газета Marca посчитала убытки «Барселоны» в случае, если оставшиеся матче испанского сезона проведут без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Каталонцам осталось провести 5 матчей чемпионата на «Капм Ноу». От каждой игры при пустых трибунах «Барселона» будет терять по 3,3 миллиона евро только от недополученных средств за продажу билетов, а совокупные потери могут составить от 20 до 25 млн.
При этом еще только предстоит решить вопрос с возвратом средств владельцам сезонных абонементов.
«Барселона» лидирует, опережая «Реал» на 2 очка.
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