«Атлетико» придется продать нескольких игроков в случае непопадания в Лигу чемпионов После 27 туров команда Диего Симеоне занимает шестое место в чемпионате.

Испанская газета AS сообщает, что мадридскому «Атлетико» в случае непопадания в Лигу чемпионов следующего сезона придется продать нескольких футболистов основного состава, чтобы компенсировать финансовые убытки.

Журналисты считают, что команду может покинуть полузащитники Сауль Ньигес, Томас Парти и Тома Лемар.

25-летнего Ньигеса оценивают в 72 млн евро. В нынешнем сезоне в активе футболиста сборной Испании 3 гола в 26 матчах примеры. На универсального полузащитника претендует «Манчестер Юнайтед».

26-летний опорный хавбек сборной Ганы Парти стоит 40 млн (24 матча и 2 гола в текущем чемпионате).

24-летний французский вингер Лемар оценивается в 24 млн. За футболиста, который в нынешнем сезоне не забил ни одного гола в 17 матчах примеры и 7 встречах Лиги чемпионов, всего лишь 11 раз пробившись в стартовый состав, «Атлетико» в 2018 году заплатил «Монако» 70 млн евро.