Турецкие СМИ: «Спартак» и «Краснодар» интересуются албанским вратарем из «Менеменспора»

Турецкий портал Fotomac сообщает, что 22-летний албанский голкипер клуба «Менеменспор» Гентиан Сельмани может продолжить карьеру в России.
Источник утверждает, что футболистом интересуются московский «Спартак» и «Краснодар». Среди других потенциальных покупателей итальянская «Болонья», греческий «Олимпиакос» и украинская «Заря».
«Сельмани действительно талантливый и дисциплинированный. Естественно, что ему поступают предложения из разных клубов», – заявил по этому поводу главный тренер «Менеменспора» Дженк Лалечи.
Сельмани перешел в «Меменспор» в прошлом году из албанского «Лачи». В нынешнем сезоне вратарь сыграл 28 матчей в первой турецкой лиге, пропустив 38 мячей и 6 раз сохранив ворота «сухими». Его трансферную стоимость оценивают в 500 тысяч евро.
«Меменспор» занимает 12-е место после 28 туров.
Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав Был народным – станешь государственным. У босса «Спартака», похоже, большие проблемы Леонид Федун снова бьет тревогу, а его бизнес, поговаривают, могут национализировать. Что все это означает? 16.04.2020 18:30 Футбол Кузнецов Дмитрий Когда бой – это искусство. Лучшие фильмы о боксе и не только «Советский спорт» продолжает серию материалов, посвященных картинам о спорте. Что еще можно посмотреть на экране, пока матчей нет на ТВ? 11.04.2020 20:00 Бокс Мысин Николай Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий Коронавирус убил надежды Федерера и Серены. Им уже не светит «Большой шлем» Уимблдон отменен. Непонятно, состоится ли US Open. Это ударит по всем игрокам. Но больше всех – по главным теннисным легендам. 02.04.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Тарасов, Кулагин и Тихонов его ненавидели. Но обойтись без него не могли Рейтинг центров НХЛ. Топ-16. Часть IV 17.04.2020 09:00 Хоккей Славин Виталий 150 и больше. Главные толстяки мирового бокса (видео) «Советский спорт» рассказывает о том, как может измениться боксер, если оставить его наедине с холодильником 16.04.2020 13:00 Бокс Усачев Владислав «Спартак» преодолеет кризис с наименьшими потерями, Семин и Кикнадзе уйдут вдвоем» Известный футбольный агент Тимур Гурцкая заглянул в будущее. 17.04.2020 09:58 Футбол Григорьевская Юлия Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег Вопрос дня: Кто может заменить Драчева? Предлагаем пять кандидатов Сегодня ветераны биатлона обратились к Владимиру Драчеву с открытым письмом, в котором предложили ему уйти в отставку. 01.04.2020 22:30 Биатлон Чикирис Олег