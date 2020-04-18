Турецкие СМИ: «Спартак» и «Краснодар» интересуются албанским вратарем из «Менеменспора» Во второй по уровню турецкой лиге Гентиан Сельмани в нынешнем сезоне сыграл 28 матчей.

Турецкий портал Fotomac сообщает, что 22-летний албанский голкипер клуба «Менеменспор» Гентиан Сельмани может продолжить карьеру в России.

Источник утверждает, что футболистом интересуются московский «Спартак» и «Краснодар». Среди других потенциальных покупателей итальянская «Болонья», греческий «Олимпиакос» и украинская «Заря».

«Сельмани действительно талантливый и дисциплинированный. Естественно, что ему поступают предложения из разных клубов», – заявил по этому поводу главный тренер «Менеменспора» Дженк Лалечи.

Сельмани перешел в «Меменспор» в прошлом году из албанского «Лачи». В нынешнем сезоне вратарь сыграл 28 матчей в первой турецкой лиге, пропустив 38 мячей и 6 раз сохранив ворота «сухими». Его трансферную стоимость оценивают в 500 тысяч евро.

«Меменспор» занимает 12-е место после 28 туров.