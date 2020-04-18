Футбольный «Спартак» празднует 98-летие История красно-белых началась 18 апреля 1922 года.

Сегодня московский «Спартак» отмечает 98-летие со дня основания клуба. По этому поводу клуб сделал соответствующие моменту публикации в твиттере.

🔴⚪️ Сегодня ФК «Спартак-Москва» отмечает день рождения! С момента основания нашего любимого клуба исполнилось 98 лет



В богатой на трофеи и рекорды красно-белой истории цифра 98 успела обрести особое значение 🤩



Все самое главное мы разместили на графике!#НароднаяКоманда pic.twitter.com/4KCvXGBTVf — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 18, 2020

Футбольному клубу «Спартак-Москва» — 98!



С днем рождения, народная команда 🔴⚪️#НароднаяКоманда #Силавединстве pic.twitter.com/tCiFJsFj20 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) April 18, 2020

Красно-белые 12 раз выигрывали чемпионат СССР (больше побед только у киевского «Динамо» – 13). Москвичи завоевывали советское золото в 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987 и 1989 годах.

Чемпионат России «Спартак» выигрывал рекордные 10 раз (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017). Также московский клуб рекордные 10 раз становился обладателем Кубка СССР (1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992) и трижды выигрывал Кубок России (1994, 1998, 2003).

Что касается еврокубков, то спартаковцы выходили в полуфинал каждого из главных турниров УЕФА – Кубка чемпионов (сезон 1990/91), Кубка обладателей кубков (1992/93) и Кубка УЕФА (1997/98).

Лучший гвардеец в истории клуба Федор Черенков (514 матчей), а лучший бомбардир – Никита Симонян (162 гола).