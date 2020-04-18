Футболисты «Ромы» откажутся от зарплаты на 4 месяца, если сезон не возобновят

Итальянская газета Corriere dello Sport сообщает, что игроки футбольного клуба «Ромы» договорились с руководством клуба о сокращении зарплат на время паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.
Футболисты согласились на отсрочку по выплатам на два с половиной месяца, однако в том случае если чемпионат Италии все-таки не будет возобновлен, они не получат зарплату за четыре месяца.
Игроки желто-красных также согласились внести деньги в фонд помощи сотрудникам «Ромы», которые были отправлены в бесплатные отпуск.
Инициативу поддержал и португальский главный тренер Паулу Фонсека, а директора клуба отказались от зарплаты за март.
Напомним, что ранее от выплат за четыре месяца отказались футболисты и тренеры «Ювентуса». Так или иначе экономить на зарплатах приходится всем клубам серии А.
Чемпионат Италии был приостановлен 10 марта после 26 туров.
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