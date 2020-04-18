Футболисты «Ромы» откажутся от зарплаты на 4 месяца, если сезон не возобновят В римском клубе договорились об экономии в условиях пандемии.

Итальянская газета Corriere dello Sport сообщает, что игроки футбольного клуба «Ромы» договорились с руководством клуба о сокращении зарплат на время паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

Футболисты согласились на отсрочку по выплатам на два с половиной месяца, однако в том случае если чемпионат Италии все-таки не будет возобновлен, они не получат зарплату за четыре месяца.

Игроки желто-красных также согласились внести деньги в фонд помощи сотрудникам «Ромы», которые были отправлены в бесплатные отпуск.

Инициативу поддержал и португальский главный тренер Паулу Фонсека, а директора клуба отказались от зарплаты за март.

Напомним, что ранее от выплат за четыре месяца отказались футболисты и тренеры «Ювентуса». Так или иначе экономить на зарплатах приходится всем клубам серии А.

Чемпионат Италии был приостановлен 10 марта после 26 туров.