Чемпионат Италии могут доиграть в Риме, Неаполе и Флоренции В серии А по-прежнему надеются спасти нынешний сезон.

Поскольку самый тяжелый удар пандемии коронавируса пришелся на север Италии и регион Ломбардия, в стране обсуждают возможность завершения сезона в центре и на юге. Corriere dello Sport утверждает, что среди городов-претендентов Флоренция, Рим и Неаполь.

Об этом в своем интервью рассказал член Всемирной организации здравоохранения и советник Олимпийского комитета Италии Вальтер Риккарди.

«В центральных и южных регионах страны не было таких ужасных вспышек заражения коронавирусом, как на севере, – отметил Риккарди. – В некоторых частях Италии играть будет нельзя, поскольку до сих пор есть места, где каждые сутки умирают более ста человек».

Corriere dello Sport отмечает, что поскольку руководство серии А планирует все оставшиеся матчи проводить без зрителей, преимущество домашних арен будет нивелировано. Вдобавок в южных и центральных районах можно будет задействовать стадионы в городах, чьи команды в данный момент не выступают в элитном дивизионе. Вполне возможно, что матчи чемпионата примут, например, Фрозионе, расположенный в регионе Лацио неподалеку от Рима, и Беневенто, находящийся рядом с Неаполем.

Более трети случаев заражения (64 135) и почти половина летальных исходов от последствий инфекции (11 851) пришлись на Ломбардию, регион который в серии А представляют «Интер», «Милан», «Аталанта» и «Брешиа». Всего в Италии заразились коронавирусом 172 434 человека, 22 745 скончались, а выздоровели 42 727.

Чемпионат Италии был приостановлен 10 марта после 26 туров из 38.