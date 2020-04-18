«Ислочь» обыграла «Славию» В чемпионате Белоруссии продолжается пятый тур.

В белорусской высшей лиге «Ислочь» на своем поле обыграла «Славию» из Мозыря со счетом 2:1.

По ходу встречи хозяева вели 2:0. На 63-й минуте Дмитрий Комаровский реализовал пенальти, а на 73-й Николай Януш забил головой после подачи углового.

На 77-й ганский полузащитник «Славии» Фрэнсис Нар отквитал один мяч, однако гости не смогли спастись от поражения.

Благодаря победе «Ислочь» присоединилась к группе команд, которые делят места со второго по пятого. Помимо клуба из Минской области по 9 очков набрали «Торпедо-БелАЗ», «Городея» и «Энергетик-БГУ».

«Славия» с 7 очками занимает шестое место.

25 апреля команда из Мозыря примет «Минск», а 26 апреля «Ислочь» сыграет дома с «Витебском».