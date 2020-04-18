Каррера – «Спартаку»: С днем рождения, ты навсегда в моем сердце Сегодня, 18 апреля столичному клубу исполнилось 98 лет.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поздравил красно-белых с днем рождения. «Ты навсегда в моем сердце. С днем рождения, «Спартак», – написал итальянец в своем Instagram. Напомним, Каррера тренировал красно-белых с 2016 по 2018 год и выиграл с командой чемпионат России, а также Суперкубок страны. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Massimo Carrera Official (@massimocarrera_official) 18 Апр 2020 в 7:13 PDT