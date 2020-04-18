Каррера – «Спартаку»: С днем рождения, ты навсегда в моем сердце - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2020 18:09ФутболГичунцев Артур

Каррера – «Спартаку»: С днем рождения, ты навсегда в моем сердце

Сегодня, 18 апреля столичному клубу исполнилось 98 лет.

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поздравил красно-белых с днем рождения.

«Ты навсегда в моем сердце. С днем рождения, «Спартак», – написал итальянец в своем Instagram.

Напомним, Каррера тренировал красно-белых с 2016 по 2018 год и выиграл с командой чемпионат России, а также Суперкубок страны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Massimo Carrera Official (@massimocarrera_official)

Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Валерий Польховский: Главное, чтобы были медали – на этапах Кубка мира и Олимпиаде Владимир Драчев: Польховский не должен быть главным тренером Сергей Голиков: Аудит в Союзе биатлонистов России может привести к отставке Драчева
Михайлов выбил сотню. О фантастическом рекорде сборной СССР на ЧМ 15 апреля 1973 года завершился чемпионат мира в Москве. Хозяева выиграли все матчи, забив 100 голов. Пусть кто-нибудь попробует приблизиться к этому результату. 15.04.2020 12:00 Хоккей Домрачев Владислав
Нина Мозер: Если ISU решит провести чемпионат мира, то не раньше декабря Залуженный тренер России по фигурному катанию Нина Мозер рассказала «Советскому спорту», как соблюдает режим самоизоляции. 12.04.2020 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Тарасов, Кулагин и Тихонов его ненавидели. Но обойтись без него не могли Рейтинг центров НХЛ. Топ-16. Часть IV. 17.04.2020 09:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Авторы официального сайта НХЛ назвали Бродо лучшим вратарем за последние 53 года Агент Яшкина: Московское «Динамо» не будет мешать возвращению нападающего в НХЛ в следующем году Дональд Трамп: Профессиональные лиги США возобновят сезон без зрителей
Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее. 14.04.2020 09:00 Бокс Усачев Владислав
«Я пенсионер олимпийского значения – живу в деревне, борюсь с вирусом березовым соком» Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду и наш обозреватель Сергей Шахрай – о преимуществах жизни в деревне в нынешних условиях. 13.04.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Где поднимут свитер Маркова? Знаменитый защитник завершил карьеру Вчера вечером агент Андрея Маркова объявил о завершении его карьеры. В декабре чемпиону мира и трехкратному чемпиону России исполнится 42 года. 17.04.2020 10:00 Хоккей Домрачев Владислав
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Был народным – станешь государственным. У босса «Спартака», похоже, большие проблемы Леонид Федун снова бьет тревогу, а его бизнес, поговаривают, могут национализировать. Что все это означает? 16.04.2020 18:30 Футбол Кузнецов Дмитрий
«Детройт» заплатил Федорову 28 миллионов долларов за 43 матча, но отобрал мечту всей карьеры Рейтинг центров НХЛ от Виталия Славина. Топ-16. Часть III 15.04.2020 19:00 Хоккей Славин Виталий
Новости
18:24 Футбол Кутепов – об уходе Шюррле: Этого следовало ожидать
18:09 Футбол Каррера – «Спартаку»: С днем рождения, ты навсегда в моем сердце
17:51 Футбол Тарасов: Помогите своим бабушкам, закажите им кулич из онлайн-сервиса
17:33 ММА «Буду отправлять в черный список». Тактаров попросил не спрашивать о Дагестане
17:17 ММА Емельяненко – о поединке с Исмаиловым: Когда бой, не знаю, нахожусь на самоизоляции (видео)
16:56 Хоккей «Трактор» продлил контракт с Карлиным
16:40 Формула-1 Гран-при Австрии, скорее всего, состоится, но пройдет без зрителей
16:27 Хоккей Третьяк и Ротенберг обеспечили врачей московской больницы средствами защиты
16:03 Формула-1 На следующей неделе Формула-1 представит новый календарь сезона-2020
15:52 Футбол «Ислочь» обыграла «Славию»
15:36 Формула-1 Даниил Квят: Хочется за руль, хотя бы на телеге из супермаркета погонять
15:18 Хоккей «Ак Барс» по новому контракту предлагает Зарипову зарплату в два с половиной раза меньше
14:54 Футбол Игнашевич выставил на благотворительный аукцион свою футболку с ЧМ-2018
14:42 Фигурное катание Алена Косторная: Пару недель аксель не прыгаешь и – все, можно начинать снова как камикадзе
14:27 Баскетбол ЦСКА потерял 450 миллионов рублей из-за досрочного завершения сезона Единой лиги ВТБ
14:14 Футбол Чемпионат Италии могут доиграть в Риме, Неаполе и Флоренции
13:49 Биатлон Валерий Польховский: Главное, чтобы были медали – на этапах Кубка мира и Олимпиаде
13:31 Футбол Футболисты «Ромы» откажутся от зарплаты на 4 месяца, если сезон не возобновят
13:13 Футбол Футбольный «Спартак» празднует 98-летие
12:57 Биатлон IBU опубликовал календарь Кубка мира сезона-2020/21
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Хабаровском крае у 91-го человека обнаружен коронавирус
В Белгородской области ещё 11 человек заразились коронавирусом
В Волгоградской области 17 новых случаев заражения коронавирусом
Итоги недели в Приморье: очаги коронавируса, миллионы депутатов и громкое увольнение
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика