Каррера – «Спартаку»: С днем рождения, ты навсегда в моем сердце

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поздравил красно-белых с днем рождения.
«Ты навсегда в моем сердце. С днем рождения, «Спартак», – написал итальянец в своем Instagram.
Напомним, Каррера тренировал красно-белых с 2016 по 2018 год и выиграл с командой чемпионат России, а также Суперкубок страны.
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