Кутепов – об уходе Шюррле: Этого следовало ожидать Ранее гендиректор красно-белых Томас Цорн сообщил, что клуб не будет выкупать игрока у дортмундской «Боруссии».

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал решение руководства не выкупать на постоянной основе полузащитника Андре Шюррле.

«Я только сейчас об этом узнал от вас. Этого следовало ожидать. Андре очень долго лечился, восстанавливался. Плюс сейчас такая ситуация с коронавирусом, когда все приостановилось.

Думаю, руководство обговорило все с ним, и они пришли к согласию. Думаю, в команде это воспримут спокойно», – цитирует Кутепова «Матч ТВ».

Напомним, за все время в «Спартаке» 29-летний Шюррле отыграл 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.