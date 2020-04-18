Футболисты «Краснодара» устроили пьяную вечеринку и употребляли непонятный газ (видео) Об этом информирует Metaratings.ru.

Футболисты «Краснодара» Вандерсон и Кайо нарушили карантин.

Согласно источнику, нападающий устроил у себя дома пьяную вечеринку, куда пригласил полузащитника, ставшего игроком «быков» летом 2019 года.

Отмечается, что спортсмены употребляли алкоголь, вдыхали непонятный газ, а также курили кальян.

В текущем сезоне Вандерсон отыграл 22 матча, забил три гола и отдал пять голевых передач. В активе Кайо – 12 матчей.

ВИДЕО ПЬЯНОЙ ВЕЧЕРИНКИ ИГРОКОВ ЗДЕСЬ