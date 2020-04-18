Ветеран «Спартака»: Возможно, Шюррле не хватает мотивации До переезда в российский клуб он играл за «Челси», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию».

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов прокомментировал решение московского клуба не выкупать полузащитника Андре Шюррле.

«Слова Шюррле о завершении карьеры? Сложно залезть ему в голову, но думаю, одним из факторов, побудивших к этому, стало здоровье. С другой стороны, возможно, ему просто уже не интересно. Он поиграл в серьезных командах, на различных турнирах и за сборную, и в еврокубках.

Сейчас, возможно, ему не хватает мотивации, чтобы заставить себя. Но по первым матчам, когда он только перешел в «Спартак», у него было достаточно мотивации», – цитирует ветерана «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, за все время в «Спартаке» 29-летний Шюррле, принадлежащий «Боруссии», отыграл 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.