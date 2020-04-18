Александр Кокорин: Не вижу проблемы в совмещении тренировок с ресторанами - Советский спорт
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18 апреля 2020 21:21ФутболСергеев Иван

Александр Кокорин: Не вижу проблемы в совмещении тренировок с ресторанами

Форвард «Сочи» рассказал об особенностях выступлений в курортном городе.

«Конечно, атмосфера в Сочи расслабляет, - заявил Кокорин в прямом эфире инстаграма журналиста Нобеля Арустамяна. - Но все зависит от того, какие у тебя цели. У меня цель в «Сочи» - играть в футбол. Поэтому не вижу проблем в совмещении тренировок с походами в ресторан, в баню. Если думать о футболе, можно все это совмещать без ущерба для игры».

Напомним, зимой «Зенит» отдал Кокорина в аренду «Сочи». В весенней части сезона Александр успел забить за новую команду три мяча.

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