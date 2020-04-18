«Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» догнали «Слуцк» В субботу в чемпионате Белоруссии прошли четыре матча.

«Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» сравнялись со «Слуцком», с которым теперь делят первое место в чемпионате Белоруссии по итогам пяти туров.

«Витебск» на своем поле победил действующего чемпиона – брестское «Динамо» (1:0), которое доигрывало матч вдевятером. А «Торпедо-БелАЗ» сыграл вничью с многолетним чемпионом страны – БАТЭ (0:0).

Еще в двух матчах новичок высшей лиги «Рух» нанес поражение «Минску» (1:0), а «Ислочь» была сильнее «Славии-Мозырь».

Чемпионат Белоруссии

5-й тур

«Ислочь» (Минская область) – «Славия-Мозырь» (Мозырь) – 2:1 (0:0)

Голы: Комаровский, 63, с пенальти. Януш, 73 – Нар, 77.

«Рух» (Брест) – «Минск» (Минск) – 1:0 (0:0)

Гол: Седко, 48.

«Витебск» (Витебск) – «Динамо» (Брест) – 1:0 (0:0)

Гол: Николаеску, 86, с пенальти.

Удаления: Габи, 73. Хачериди, 85 (оба – «Динамо»).

БАТЭ (Борисов) – «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) – 0:0