Величе Шумуликоски: У Дзюбы есть шанс заиграть в Европе, но придется еще больше работать над собой Бывший полузащитник «Зенита» Величе Шумуликоски оценил шансы нападающего Артема Дзюбы заиграть в Европе.

- Шанс есть, но придется еще больше работать над собой. И придется менять свою манеру игры – в топ-чемпионатах немного другой футбол, это факт. Дзюбе придется непросто, но если он адаптируется, то заиграет. Он хороший нападающий, - приводит слова Шумуликоски «РИА Новости».

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что Дзюба заинтересовал «Лацио». Позже телекомментатор Геннадий Орлов заявил о том, что 31-летний нападающий «Зенита» уже продлил соглашение с клубом из Санкт-Петербурга, хотя эта информация еще и не была опубликована официально.

Добавим, что действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2020. После 22 туров чемпионата России Дзюба возглавляет список лучших бомбардиров турнира, забив 13 мячей в 21 матче. Также на его счету десять результативных передач.