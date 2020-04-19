Стипе Плетикоса: Каррера заслужил остаться в «Спартаке» Бывший вратарь «Спартака» Стипе Плетикоса заявил, что клубу необходимо было выстраивать новую команду вокруг главного тренера Массимо Карреры, а не увольнять его.

- Жаль, что произошла ситуация с Массимо Каррерой. До сих пор думаю, что он заслужил остаться в «Спартаке», вокруг него надо было строить более сильную команду, - цитирует Плетикосу RT.

Напомним, Каррера пришел в «Спартак» летом 2016 года, войдя в тренерский штаб Дмитрия Аленичева. 5 августа после поражения команды от АЕК (0:1) и вылета из Лиги Европы итальянец стал исполняющим обязанности главного тренера, а 17 августа был утвержден на посту.

Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка России (2017). 22 октября 2018 года Совет директоров московского клуба принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности главного тренера.