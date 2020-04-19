Руслан Нигматуллин: Вполне логично, что «Спартак» не захотел выкупать трансфер Шюррле Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает правильным, что «Спартак» не стал выкупать трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле.

- Если сравнивать потраченные деньги на Шюррле и пользу, которую принес игрок команде, то получится жирный минус. Вполне логично, что «Спартак» не захотел выкупать его трансфер. Насколько я помню, последнее время Шюррле только болел, - приводит слова Нигматуллина «РИА Новости».

Накануне генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что российский клуб отказался от полноценного трансфера 29-летнего полузащитника.

Напомним, что за все время в «Спартаке» Шюррле, выступающий за московский клуб на правах аренды, сыграл 18 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевых паса.