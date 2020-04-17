Шюррле вернется в «Боруссию» Слова функционера приводит Bild.

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что российский клуб отказался от полноценного трансфера полузащитника Андре Шюррле.

Напомним, хавбек был арендован у дортмундской «Боруссии» летом 2019 года. У красно-белых есть возможность выкупить его за семь млн евро.

«Мы не будем выкупать Шюррле. Решение принято. Я могу лишь сказать, что это великолепный футболист, который помог команде и был полезен для молодых игроков», – заявил функционер.

За все время в «Спартаке» 29-летний немец отыграл 18 матчей, забил два гола и отдал четыре голевых паса.