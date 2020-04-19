Вадим Евсеев: Звал Гиггза на прощальный матч, дуэль с ним – самая памятная - Советский спорт
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19 апреля 2020 18:19ФутболШарафудинов Виктор

Вадим Евсеев: Звал Гиггза на прощальный матч, дуэль с ним – самая памятная

Бывший защитник сборной России вспомнил противостояние с капитаном команды Уэльса в отборочном турнире Евро-2004.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем инстаграме продолжает делиться воспоминаниями о своей футбольной карьеры. Бывший защитник сборной России рассказал о своем знаменитом подкате против капитана команды Уэльса Райана Гиггза в матче плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы 2004 года.

«Продолжаю свой алфавит, – написал Евсеев. – Искал другое слово на букву Г – и никак. Только это. Гиггз.

Самая моя памятная дуэль в футболе.

Мы оба и так были как звери. Путевка на Евро-2004 на кону, амбиции, престиж.

А тут еще мой подкат. Шипами в икру. Сбоку, ниже колена.

Шли на мяч. Видел, что он успевает чуть раньше. Но я не стал тормозить. Хотя бил в него так, чтобы не сломать. Все-таки это футбол, не драка.

Гиггз после этого завелся. Так против него, наверное, давно не играли. Если играли вообще.

Он ответил тоже грязно. Сначала ударил головой в бровь. Потом локтем в лицо, когда судьи не видели. Но при этом тоже ломать меня не хотел. Бил на грани травмы.

Зла на него не держал. Как и он на меня. Перед игрой в Уэльсе руки мы друг другу пожали. Хотя был эпизод, когда он мяч, ушедший за бровку, нарочно в меня ударил.

Звал Гиггза на свой прощальный матч, он обещал приехать, но в последний момент не смог.

А еще у меня была дуэль с Зиданом. Когда я зубами ему в лысину вцепился и кровь пустил.

Вот думаю, З в моем алфавите это Зидан или нет?

Еще не решил».

Сборные России и Уэльса встречались в стыковых матчах Евро-2004 в ноябре 2003 года. Первая игра в Москве на стадионе «Локомотив» завершилась вничью 0:0, а спустя четыре дня российская команда обыграла валлийцев в Кардиффе с результатом 1:0, завоевав путевку в финальный турнир чемпионата Европы. Единственный гол в той встрече забил на 21-й минуте Вадим Евсеев.

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Продолжаю свой алфавит. Искал другое слово на букву Г - и никак. Только это. Гиггз. Самая моя памятная дуэль в футболе. Мы оба и так были как звери. Путевка на Евро-2004 на кону, амбиции, престиж. А тут ещё мой подкат. Шипами в икру. Сбоку, ниже колена. Шли на мяч. Видел, что он успевает чуть раньше. Но я не стал тормозить. Хотя бил в него так, чтобы не сломать. Все-таки это футбол, не драка. Гиггз после этого завёлся. Так против него, наверное, давно не играли. Если играли вообще. Он ответил тоже грязно. Сначала ударил головой в бровь. Потом локтем в лицо, когда судьи не видели. Но при этом тоже ломать меня не хотел. Бил на грани травмы. Зла на него не держал. Как и он на меня. Перед игрой в Уэльсе руки мы друг другу пожали. Хотя был эпизод, когда он мяч, ушедший за бровку, нарочно в меня ударил. Звал Гиггза на свой прощальный матч, он обещал приехать, но в последний момент не смог. А ещё у меня была дуэль с Зиданом. Когда я зубами ему в лысину вцепился и кровь пустил. Вот думаю, З в моем алфавите это Зидан или нет? Ещё не решил. #спорт #фкуфа #футбол #премьерлига #тинькоффпремьерлига #нашалигачемпионов #сборнаяроссии #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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