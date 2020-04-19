Футболисты и тренеры «Ромы» отказались от зарплаты на 4 месяца Чемпионат Италии был приостановлен 10 марта.

Официальный сайт футбольного клуба «Рома» сообщил о том, что игроки и тренеры клуба приняли решение отказаться от заработной планы на четыре месяца из-за того, что сезон был прерван пандемией коронавируса.

Такая мера вызвана намерением сократить финансовые потери, а также поможет выплачивать зарплаты сотрудникам «Ромы», которые ранее были отправлены в отпуск.

Ранее на такой же шаг согласились футболисты и тренерский штаб «Ювентуса».

Чемпионат Италии был приостановлен после 26 туров. «Рома» занимает пятое место, набрав 45 очков.