Директор «Тоттенхэма» по развитию: Дзюбу в нашем клубе мы не увидим Зимой «шпоры» пытались арендовать форварда «Зенита» из-за травмы Гарри Кейна.

В эфире телеканала «Матч ТВ» директор по развитию «Тоттенхэма» Роман Дубов прокомментировал информацию о том, что капитан сборной России Артем Дзюба может перейти в лондонский клуб

«Пока еще Гарри Кейн не ушел от нас, вопрос с его будущим не определен, конкретного предложения на данный момент нет, говорить о потенциальной замене ему нельзя, – заявил Дубов. – Если честно, Дзюба у многих скаутов на карандаше, но думаю, что Артема в «Тоттенхэме» мы не увидим. Но время после кризиса даст возможность нам увидеть больше игроков из Восточной Европы в топ-клубах».

В январе «Тоттенхэм» из-за травмы своего капитана и лучшего бомбардира Гарри Кейна обращался в «Зенит» с предложением арендовать Дзюбу до конца сезона, но получил отказ.

После 22 туров чемпионата России 31-летний нападающий клуба из Санкт-Петербурга возглавляет список лучших бомбардиров турнира, забив 13 голов в 21 матче. Также на счету Артема 10 результативных передач.