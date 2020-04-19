«Ювентус» согласовал с Кьезой условия личного контракта

La Stampa сообщает, что туринский «Ювентус» согласовал условия личного контракта с 22-летним атакующим полузащитником «Фиорентины» Федерико Кьезой. Футболиста сборной Италии на переговорах представлял его отец Энрико Кьеза, бывший нападающий «Пармы», «Фиорентины» и «Лацио».
Туринский клуб предлагает Кьезе-младшему зарплату в 5 миллионов евро за сезон. Тем не менее, осуществление трансфера находится под вопросом из-за непростых отношений «Фиорентины» и «Ювентуса».
Чтобы не прогневить болельщиков «фиалок» владелец флорентийского клуба Рокко Коммиссо, скорее всего, предпочтет предложения других клубов. На лидера «Фиорентины» Кьезу в данный момент претендуют также миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Флорентийский клуб планирует заработать на продаже 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Кьеза забил 6 голов и сделал 5 результативных передач в 23 матчах серии А.
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