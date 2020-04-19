Лука Зидан собирается покинуть «Реал» В нынешнем сезоне 21-летний вратарь выступает за «Расинг» из Сантандера на правах аренды.

Сын главного тренера «Реала» Зинедина Зидана Лука собирается покинуть мадридский клуб. Marca сообщает, что Зидан-младший не намерен продлевать действующий контракт, который заканчивается 30 июня.

В нынешнем сезоне Лука Зидан выступает в сегунде за сантандерский «Расинг» на правах аренды. В 29 матчах французский вратарь пропустил 37 мячей и 6 раз сыграл «на ноль».

В прошлом Лука сыграл за главную команду «Реала» 2 матча.

Испанская пресса утверждает, что в следующем сезоне дублером основного вратаря мадридцев Тибо Куртуа станет украинец Андрей Лунин, который в данный момент находится в аренде в «Овьедо».