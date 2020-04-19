«Наполи» собирается приобрести Икарди и отпустить Милика в «Ювентус» - Советский спорт
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19 апреля 2020 22:53ФутболШарафудинов Виктор

«Наполи» собирается приобрести Икарди и отпустить Милика в «Ювентус»

В Неаполе ищут замену польскому нападающему.

Football Italia, ссылаясь FCInterNews.it, сообщает, что в Италии после завершения нынешнего сезона могут состояться сразу два громких трансфера. «Ювентус» планирует приобрести у «Наполи» польского нападающего Аркадиуша Милика, а неаполитанский клуб собирается компенсировать потерю, приглашая Мауро Икарди.

27-летний аргентинец по-прежнему принадлежит миланскому «Интеру», но нынешний сезон проводит на правах аренды в «Пари Сен-Жермен». Изначально у парижского клуба было намерение приобрести Икарди, но у Мауро испортились отношения с лидерами «ПСЖ» Неймаром и Килианом Мбаппе.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис еще в прошлом году вел переговоры с агентом и супругой аргентинского нападающего Вандой Нарой.

До паузы в соревнованиях Икарди сыграл за парижан 31 матч с учетом всех турниров, забив 20 голов и сделав 4 результативные передачи. Нынешняя трансферная стоимость нападающего оценивается в 60 млн евро.

Что касается Милика, то Аркадиуш не хочет продлевать контракт с неаполитанцами, который рассчитан до лета 2021 года. Инициатива пригласить 26-летнего польского нападающего в «Ювентус» исходит от главного тренера туринской команды Маурицио Сарри.

«Наполи» приобрел Милика у «Аякса» в августе 2016 года за 32 млн евро. В нынешнем сезоне Аркадиуш забил 9 голов в 16 матчах серии А.

Напомним, что ранее итальянская пресса сообщала об интересе «Наполи» к иранскому нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. Представители клуба ведут переговоры с агентом футболиста Фали Рамадани.

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