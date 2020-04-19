Бывший спортивный директор «Ливерпуля»: Летом только три клуба АПЛ найдут деньги на трансферы В Англии обсуждают, как пандемия коронавируса повлияет на футбольный рынок.

Бывший спортивный директор «Ливерпуля» и лондонского «Тоттенхэма» Дэмьен Комолли в интервью для телеканала Sky Sports рассказал о том, каким станет трансферный рынок после пандемии коронавируса.

«На днях один знакомый агент сказал мне, что ближайшим летом только три клуба премьер-лиги смогут тратить деньги на трансферном рынке, – рассказал Комолли. – Не знаю, насколько это верно, но обычно, когда агенты говорят такое, у них есть инсайдерская информация.

Вполне возможно, мы увидим крайне низкую трансферную активность. Будут обмены, аренды, а также значительное снижение трансферных сумм.

Чем дольше будет продолжаться кризис, тем больше клубов окажутся в затруднительном финансовом положении. Сначала уменьшатся зарплаты игроков, а затем – цены на трансферном рынке».

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта после 29 туров из 38.