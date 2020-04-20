Бразильская спортсменка запустила челлендж со снятием майки (видео) Фристайлистка Ракель Бенетти предложила повторить за ней футбольный трюк.

Бразильянка показала, как можно снять с себя майку, держа футбольный мяч на голове. Таким образом она запустила очередной челлендж во время карантина.

Напомним, ранее «карантинные челленджи» запускали многие известные спортсмены. В том числе Криштиану Роналду, предложивший делать упражнения на пресс.