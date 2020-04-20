Вячеслав Колосков: При любой возможности нужно постараться завершить чемпионат Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал планы РФС возобновить чемпионат в период с середины июня по середину июля.

- Попробовать возобновить чемпионат в эти сроки – разумное решение. Рекомендации от УЕФА четкие, поэтому нужно при любой существующей возможности постараться завершить нынешний чемпионат, - передает слова Колоскова «РИА Новости».

Напомним, что в начале апреля УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21.