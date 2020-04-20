Отстраненный за коррупцию экс-президент ФИФА не включил Месси в символическую сборную всех времен Йозеф Блаттер выбрал 11 лучших футболистов в истории.

Вратарем символической сборной швейцарец назвал нашего легендарного Льва Яшина - единственного в истории голкипера, получавшего «Золотой мяч». Также в команду Блаттера вошли защитники Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия) и Жерар Пике (Испания), полузащитники Йохан Кройф (Голландия), Бобби Мур (Англия), Зинедин Зидан (Франция) и Ференц Пушкаш (Венгрия), нападающие Криштиану Роналду (Португалия), Уве Зеелер (Германия) и Марко ван Бастен (Голландия). Тренировать эту команду экс-президент ФИФА доверил бы испанцу Висенте Дель Боске.

Напомним, что Блаттер руководил международной федерацией с 1998-го по 2015 год, но покинул свой пост в результате коррупционного скандала.