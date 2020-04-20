«Интер» готовит предложение для «Эвертона» по трансферу Кина Итальянский «Интер» намерен купить у английского «Эвертона» нападающего Мойзе Кина.

Как сообщает Express, готов подать официальную заявку о покупке Кина, так как главный тренер миланского клуба Антонио Конте считает 20-летнего форварда идеальной заменой Лаутаро Мартинесу, который собирается присоединиться к «Барселоне» этим летом.

Добавим, что Кин является воспитанником «Ювентуса» и перешел в «Эвертон» летом 2019 года за 27,5 миллиона евро. С тех пор форвард провел за английский клуб 26 матчей записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.