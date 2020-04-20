«Ювентус» готов включить Бернардески в сделку о переходе Милика из «Наполи» «Ювентус» продолжает попытки осуществить трансфер польского нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб готов включить нападающего Федерико Бернардески в любую сделку о переходе 26-летнего поляка.

Напомним, что «Наполи» приобрел Милика у «Аякса» в августе 2016 года за 32 миллиона евро. В нынешнем сезоне форвард забил девять голов в 16 матчах серии А.