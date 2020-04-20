Сон Хын Мин приступил к прохождению военной службы Нападающий «Тоттенхэма» следующие три недели проведет в учебном лагере морской пехоты Южной Кореи.

Как сообщает Daily Mail, 27-летний вингер прибыл в учебный лагерь на острове Чеджудо в Южной Корее, где пройдет три недели военной подготовки. Сон Хын Мин пройдет сокращенный вариант службы, который требуется для всех новобранцев.

Как отмечает издание, форвард решил вернуться домой и пройти обязательную военную подготовку в связи с паузой в чемпионате Англии, связанной с пандемией коронавируса.

Напомним, что согласно закону все трудоспособные мужчины Южной Кореи обязаны проходить военную службу в течение двух лет, но Сон Хын Мин получил исключение после того, как помог своей стране выиграть золотую медаль на Азиатских играх 2018 года.