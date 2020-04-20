Селюк – о Смолове: Испортил репутацию российских футболистов в Испании

«Человек 125 часов играл в Counter-Strike, - заявил агент в прямом эфире инстаграма «Чемпионата». - Мне до этого нет никакого дела. Пусть играет, раз в 30 лет заняться больше нечем. Но я не понимаю, почему для этого надо было возвращаться из Испании в Россию? Если ты подписал контракт, должен оставаться частью коллектива. И потом, спортсмены, артисты, музыканты должны чувствовать ответственность. Ведь они служат примером для молодежи. А какой пример показывает Смолов? Что он может делать то, чего другим нельзя?»

«Сейчас Федя оказался в подвисшем положении, - добавил Селюк. - Его аренда в «Сельте» заканчивается, и клубу из Виго невыгодно платить часть его зарплаты еще за два месяца. Он - не ключевой игрок. Но и в «Локомотиве» его тоже не особо ждали. А самое обидное, Федя своими действими подпортил репутацию российских футболистов в Испании».

Напомним, Смолов в начале апреля самовольно покинул расположение «Сельты» и транзитом через Белоруссию вернулся в Москву. Позже главный тренер испанского клуба Оскар Гарсия осудил действия российского нападающего.

Также Селюк раскритиковал главного санитарного врача России Геннадия Онищенко за высказывания о белорусах.