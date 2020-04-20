Дмитрий Селюк: Зря Онищенко оскорбил братский народ Белоруссии

«Когда все это закончится, нужно поднимать зарплаты врачам, - заявил Селюк в прямом эфире инстаграма «Чемпионата». - Посмотрите, как хорошо работает главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Можно привести массу других примеров. Однако одновременно есть так называемые врачи-чиновники. И некоторые их действия, высказывания удивляют. Ну вот зачем Онищенко сказал про колхозников, отвечая Александру Лукашенко? И потом мы не понимаем, почему белорусы обижаются. Про братский народ так говорить нельзя».
Напомним, главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, отвечая на высказывания президента Белоруссии о российских системах тестирования коронавируса, посоветовал Лукашенко «ехать на поля и советовать своим колхозникам, а не говорить о том, в чем он не разбирается».
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