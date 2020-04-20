Защитник «Баварии» Дэвис продлил контракт до 2025 года (видео) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сегодня, 20 апреля канадский защитник Альфонсо Дэвис подписал новое соглашение с мюнхенской «Баварией», рассчитанное до 2025 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Bayern München (@fcbayern) 20 Апр 2020 в 8:35 PDT

Напомним, 19-летний футболист перебрался в немецкий гранд из «Ванкувер Уайткэпс» в 2018 году. За это время он провел 35 матчей, забил два гола и отдал семь голевых передач.

Добавим, что канадец был признан лучшим игроком команды в феврале.