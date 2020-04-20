СМИ: Клубы РПЛ обсудят возобновление сезона 27 апреля Об этом информирует «Чемпионат».

Российские клубы намереваются обсудить возобновление премьер-лиги без зрителей и проведут видеоконференцию 27 апреля.

Согласно источнику, во время беседы также будут обсуждаться варианты календаря при возобновлении сезона, а также вопрос возвращения футболистов легионеров из-за рубежа.

Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что его возобновят 31 мая.