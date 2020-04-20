Карпин может стать главным тренером «Локомотива» - Советский спорт
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20 апреля 2020 20:15ФутболГичунцев Артур

Карпин может стать главным тренером «Локомотива»

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин привлек внимание московского «Локомотива».

Согласно источнику, стороны уже несколько недель ведут переговоры о возможном сотрудничестве, но на данный момент им не удалось договориться.

Таким образом, Карпин, работавший со «Спартаком», может сменить в должности наставника Юрия Семина, чье соглашение с красно-зелеными истекает этим летом.

Добавим, что 51-летний специалист тренирует «Ростов» с 2017 года. На данный момент его команда занимает четвертое место в таблице РПЛ, набрав 38 очков.

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