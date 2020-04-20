Талалаев – о смерти футболиста «Казанки»: В «Локомотиве» знали о его проблемах с сердцем

Российский специалист Андрей Талалаев высказался после печальных событий, связанных с защитником «Казанки» Иннокентием Самохваловым.
«Под контролем медицинского, административного, тренерского штабов более оперативно была бы оказана помощь. Думаю, что парня бы спасли. Другой вопрос, что у Кеши были проблемы с сердцем, и все в «Локомотиве» об этом знали.
У парня были неплохие данные, и, может, эти проблемы с сердцем мешали ему выйти на высокий уровень. Очень жалко парня, это трагедия. Но это такая трагедия, которая не то чтобы предугадывалась, но у него были такие проблемы, что на какие-то сборы он даже не ездил», – сказал Талалаев в эфире программы «Все на Матч!».
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