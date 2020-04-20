Луческу признался, что хотел пригласить Буффона в «Шахтер» - Советский спорт
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20 апреля 2020 23:11ФутболГичунцев Артур

Луческу признался, что хотел пригласить Буффона в «Шахтер»

Итальянец мог оказаться в УПЛ летом 2013 года.

Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу сообщил, что пытался пригласить в украинский клуб голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

«Я лично летал в Турин и встречался с его агентом. Тогда у нас были некоторые проблемы с вратарской позицией. Мы могли себе позволить этот трансфер, однако, Буффон отказался, потому что следовал за своей мечтой – он хотел выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом».

Интересно, что он до сих пор играет. Думаю, Буффон в состоянии выступать до 45 лет», – цитирует Луческу Tutto Juve.

Напомним, итальянец выступает за «старую синьору» с 2001 года. При этом он провел один сезон в «ПСЖ».

На данный момент он провел за «Юве» 667 матчей и выиграл 19 трофеев.

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