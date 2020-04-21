«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова

Напомним, о смерти 22-летнего защитника стало известно 20 апреля. Самохвалов выступал за «Казанку» - вторую команду «Локомотива». Игроку стало плохо после пробежки. Причиной смерти называется сердечная недостаточность.
«Глубоко опечалены известием о смерти Самохвалова, - говорится в официальном твиттере «Реала». - Выражаем соболезнования семье, клубу, друзьям и всем болельщикам «Локомотива».
У Иннокентия остались супруга и дочь. Ранее он жаловался на проблемы с сердцем, регулярно проходя обследования.
«ЛОКОМОТИВ» ПРЕСЛЕДУЕТ КАКОЙ-ТО РОК. ВТОРАЯ СМЕРТЬ МОЛОДОГО ФУТБОЛИСТА ЗА ДВА ГОДА
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