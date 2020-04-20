«Локомотив» преследует какой-то рок. Вторая смерть молодого футболиста за два года

В «Локомотиве» по понятным причинам не дают дополнительных комментариев по поводу смерти Самохвалова. Известно, что молодой защитник «Казанки» (резервная команда «Локо», которая выступает в ПФЛ) умер во время тренировки. Что это была за тренировка и где она проходила, не уточняется. Возможная причина (ее назвал тренер «Казанки» Алексей Гришин) – сердечная недостаточность.

«Кеша был добрым и отзывчивым человеком, хорошим другом. «Локомотив» потрясен произошедшим. Это огромное горе для нашей семьи. Мы выражаем соболезнования родным и близким Иннокентия», – сказано в официальном заявлении клуба о футболисте, у которого остались жена и сын.

…А теперь вернемся в 2018 год. Тогда «Локо» пришлось давать комментарии по поводу смерти другого своего игрока – 18-летнего полузащитника Алексея Ломакина, тело которого было обнаружено на берегу реки 2 декабря (на след полицию вывела… лиса, стащившая с мертвого футболиста куртку). Обстоятельства той трагедии до сих пор покрыты мраком.

Известно, что 31 ноября о пропаже сына заявила его мать. Она рассказала, что Ломакин уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив» и после проведенной там ночи перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что игрок забыл телефон вместе с рюкзаком в такси, которым воспользовался вместе со своим приятелем Иваном. Тот вспомнил только то, что накануне они с Алексеем много выпили…

Как и сейчас в ситуации с Самохваловым, клуб был шокирован. «Мы потрясены трагедией, - говорил тогдашний генеральный директор «Локо» Илья Геркус. – Наши мысли и молитвы с семьей нашего игрока».

Следствие установило, что причиной смерти Ломакина стало переохлаждение. Можно предположить, что он потерял сознание на берегу реки Городня и замерз. Его мать призналась, что Алексей иногда употреблял медицинский препарат «Тропикамид» (нередко используемые наркоманами глазные капли), который может привести к галлюцинациям и неадекватному поведению. При этом на лице погибшего футболиста были обнаружены ссадины.

Ломакин поступил в академию «Локомотива» в 2007 году. В 2018-м дебютировал в молодежке. Его брат Александр – тоже воспитанник железнодорожников. Сейчас выступает за «Енисей»…

Самохвалов, хотя и старше на три года, наверняка мог лично знать Ломакина. Их карьеры начинались похоже, в системе родного для них клуба. У Самохвалова тоже есть брат-футболист. И не один, а сразу два. 27-летние близнецы Никита и Василий Самохваловы сейчас защищают цвета соответственно дзержинского «Химика» и «Троицка». Они оба тоже воспитанники «Локо».

Соболезнования семье Самохваловых. И клубу, который понес очередную невосполнимую потерю.