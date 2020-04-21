Месси оказался пятым в рейтинге самых техничных футболистов в истории, Роналду не попал в Топ-10

Самых техничных игроков в истории отбирал портал GiveMeSport. Из действующих футболистов в десятку попали Лионель Месси (5-е место) и Андрес Иньеста (8-е). Роналду занял 13-ю строчку, Неймар - 12-ю. А вот как полностью выглядит Топ-10 (в порядке убывания): Марадона, Роналдинью, Йохан Кройф, Зинедин Зидан, Месси, Джордж Бест, Тьерри Анри, Иньеста, Андреа Пирло, Хави.
Напомним, что ранее в прямом эфире своим мнением о Роналду поделился его тезка (если сравнивать латинское написание фамилий) бразилец Роналдо.
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