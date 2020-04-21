«Манчестер Юнайтед» хочет купить Жоау Фелиша Полузащитник «Атлетико» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Le10Sport, «манкунианцы» заинтересованы в покупке 20-летнего португальского форварда.

Отмечается, что несмотря на хорошие отношения между английским клубом и Хорхе Мендесом, агентом Фелиша, который также представляет Роналду и Бруно Фернандеша, «Атлетико» вряд ли расстанется с нападающим всего через год после его подписания.

Напомним, что Фелиш перешел в мадридскую команду летом прошлого года из «Бенфики» за 126 миллионов евро. С тех пор он провел за испанский клуб 28 матчей во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей и три результативных передачи.