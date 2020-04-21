Вадим Евсеев: Самохвалов не мыслил себя без футбола и мечтал играть в премьер-лиге

«Я проработал с ним в Иваново только три месяца. Светлая душа… Очень жаль, когда человек уходит в таком раннем возрасте. Иннокентий был тихим и спокойным. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в премьер-лиге», - написал Евсеев в своем «инстаграме».
Напомним, 20 апреля стало известно и скоропостижной смерти Самохвалова после пробежки. Соболезнования родным и близким футболиста, а также «Локомотиву» («Казанка» - фарм-команда москвичей) принесли многие футбольные клубы и федерации. В том числе - мадридский «Реал».
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