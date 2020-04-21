Вадим Евсеев: Самохвалов не мыслил себя без футбола и мечтал играть в премьер-лиге Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев – о 22-летнем защитнике «Казанки» Иннокентии Самохвалове, скончавшемся накануне после пробежки.

«Я проработал с ним в Иваново только три месяца. Светлая душа… Очень жаль, когда человек уходит в таком раннем возрасте. Иннокентий был тихим и спокойным. Не мыслил себя без футбола, мечтал играть в премьер-лиге», - написал Евсеев в своем «инстаграме».

Напомним, 20 апреля стало известно и скоропостижной смерти Самохвалова после пробежки. Соболезнования родным и близким футболиста, а также «Локомотиву» («Казанка» - фарм-команда москвичей) принесли многие футбольные клубы и федерации. В том числе - мадридский «Реал».