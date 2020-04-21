«Реал» рассматривает возможность покупки Мане у «Ливерпуля» Правый вингер «Ливерпуля» Садио Мане может летом перебраться в мадридский «Реал».

По информации France Football, главный тренер «Реала» большой поклонник таланта сенегальского нападающего, а сам 28-летний форвард совсем не против перебраться в Мадрид.

Как сообщает издание, «Ливерпуль» может рассмотреть возможную продажу Мане, если сумма трансфера будет близка к 150 миллионам евро.

Отмечается, что кандидатура форварда «мерсисайдцев» также может заинтересовать «ПСЖ» в случае, если французский клуб покинут Неймар и Килиан Мбаппе.